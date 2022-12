«Verso Betlemme per un Natale di pace»

In cammino dom 25 dicembre 2022

ROTELLO. La comunità parrocchiale, riunita nella chiesa di Santa Maria degli Angeli ha percorso la mattina del 24 dicembre alcune strade del paese, annoverando così secoli di storia.

Lo ha fatto con semplicità, ripercorrendo le tappe di Maria incinta seduta sul dorso di un asinello e di Giuseppe, che cercano ospitalità per la notte nelle locande di Betlemme.

Maria è ormai sfinita, comincia ad avvertire le doglie di un parto ormai imminente.

Il mondo attende la nascita di Gesù, l’Emmanuele.

Lo attendiamo anche noi, riuniti nella nostra parrocchia, stanotte, alle ore 23,00, durante la veglia che precede la funzione della notte più bella e commuovente dell’anno.

Attendiamo la nascita di Gesù, contemplando il mistero della luce che brilla nelle tenebre, del verbo che si è fatto carne, del Pane vivo disceso dal cielo.

Lo attendiamo uniti a tutti i cristiani sparsi nel mondo, che fanno memoria di questo evento fondamentale della nostra salvezza.

Lo attendiamo nelle nostre case, nei nostri cuori.

La sua nascita è ormai imminente.

Gesù nasce per noi, in un’umile capanna, in una notte fredda di dicembre.

Il suo letto è una mangiatoia, la paglia il suo giaciglio, i suoi vestiti degli umili stracci e i sandali saranno le sue scarpe.

A riscaldare il Divino bambino non sarà la legna scoppiettante che arde nei camini delle nostre case ma il respiro di due animali, l’asino e il bue.

Le prime persone che si che si sono recate alla grotta di Betlemme sono stati i pastori.

Piccoli simboli che ci insegnano l’umiltà.

Gesù, in questa Santa notte che ci annovera la Tua venuta tra di noi ti preghiamo: entra nelle nostre case, nei nostri cuori e insegnaci la via che ci conduce sino a te.

E che questa meravigliosa festa, che Ti accoglie con canti di gioia sia per tutti noi, per la nostra comunità e per il mondo intero una festa di pace.

Buon Natale

Natalina Di Legge