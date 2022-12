La "Ciarancella" di Montorio nei Frentani suona per i suoi bambini

La "Ciarancella" di Montorio nei Frentani

MONTORIO NEI FRENTANI. Come anticipato durante i ringraziamenti trasmessi agli alunni della Scuola di Montorio, dopo lo spettacolo natalizio di sabato scorso, il Sindaco Nino Ponte, stamattina, insieme al Parroco don Giovanni Licursi, ha accolto, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, gli alunni delle Scuole dell’infanzia e della primaria, accompagnati dalle insegnanti Maria Grazia Petruccelli, Rosa Nigro, Nicolina Baccari, Centillo Luciana, Luigi Pizzi e dalla collaboratrice scolastica Laura, per godere del suono della cosiddetta “ciarancella”, collocata dietro l’altare maggiore. Don Giovanni, prima, ha condotto gli alunni nella Chiesa, con tre navate, a visitare l’organo originalissimo, presente nella parte alta dell’entrata e, poi, con grande orgoglio ha invitato a osservare il meraviglioso “coro” in noce del secolo XVIII. Quando, il medesimo, si avvicina alla “Pala dell’Annunciazione”, si intuisce il clima di apprensione che si è verificato anni fa, quando è stata smontata per poterla portare su un camion partito alla volta dell’Expo di Milano, dove è stata esposta nella mostra “I tesori d’Italia” del padiglione Eataly, curata da Vittorio Sgarbi, entrando, di fatto, nei circuiti internazionali dell’arte. Lo stesso, successivamente, spiega ai bambini che “il dipinto presente sulla Pala d’altare risale al tardo ‘500 ed è un’opera dell’artista Teodoro D’Errico. E’ considerato, all’unanimità, un capolavoro unico per due ragioni: la presenza nel quadro dell’Annunciazione di un angelo che vola e, soprattutto, la presenza di tre gigli ai piedi della Madonna”. Continuando nella visita, Don Giovanni ha spiegato la specificità di tutti i “Santi” allocati nelle varie nicchie e, dopo, con grande devozione si è concentrato ad aprire l’urna, presente sotto l’altare maggiore, per permettere la visione delle ossa di San Costanzo martire. In seguito, aggiunge che fu proprio monsignor Tria a ricevere a Roma, nel 1741, la comunicazione che era stato concesso il Corpo di San Costanzo Martire alla Chiesa di Montorio. Per questo, il Sindaco Nino Ponte, interpretando i sentimenti dei concittadini, ha, con delibera di Giunta, intitolato, dopo diverse peripezie burocratiche, la Piazza, antistante la Chiesa Madre, a Mons. Tria.

Prima di congedarsi, don Giovanni ha donato a ciascun alunno l’orazione a San Costanzo Martire e, poi, ha ceduto la parola sindaco. Questi con la passione di un maestro, ha spiegato ai bambini la funzione della “ciarancella”, unica del suo genere, nell’emettere un suono del tutto particolare. Aggiunge, inoltre, che “essa è costituita da un sistema campanario tutto particolare: un’ampia ruota di metallo a doppio fondo, alla periferia della medesima sono infilate, a debita distanza, nove campanelle sonore e squillanti”. Il sindaco precisa, altresì, che per far funzionare nella maniera adeguata la ciarancella è necessario avere “la mano esperta che le dia vita”. Il medesimo afferma che solo per “tre giorni all’anno il suo suono inonda e avvolge di calore i fedeli che, uniti da una religiosità tradizionale, innalzano al cielo, in una collegiata gremita di spiritualità, l’inno di lode: il Gloria”. Così, come il Sindaco ha iniziato a promuovere il suono dello strumento, gli alunni tutti in coro hanno intonato il Gloria, provocando un’emozione di incredibile coinvolgimento. Dopo tante esperienze emotivo-sensoriali, egli ha donato ad ogni piccolo allievo una busta con dolci tipici del Natale e ai docenti ha consegnato una meravigliosa pubblicazione intitolata «Un’Urna di Fede - San Costanzo martire nella terra di Montorio», che per il periodo natalizio diventa simbolo di gioia, pace e serenità.

Galleria fotografica