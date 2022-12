Storie di presepi a Termoli: dove c'era un mercato

Storie di presepi: la natività in casa Marolla

TERMOLI. Altre storie di presepi: in evidenza quello atipico proposto dal comitato di quartiere Sant’Alfonso, nell’area dell’ex mercato di via Polonia, dove si vendevano pesce e prodotti ortofrutticoli e oggi ci sono anche giochi per i bimbi, una bella idea quella di creare per queste feste questo presepe che ha comunque delle originalità, bravi coloro che l’hanno pensata, un tocco in più per una festa così bella.

Allestimento molto apprezzato dalle persone che passando da quelle parti lo ammirano, per non parlare dei residenti della zona entusiasti di questa iniziativa natalizia.

Anche il poeta e scrittore termolese Angelo Marolla ci apre le porte di casa sua per mostrarci il suo presepe, una tradizione da sempre in casa Marolla.

Un presepe quello che ci mostra classico ma come tutti i presepi affascinanti creano l’atmosfera giusta per questa grande festa quale è il Natale, la festa più bella che tutti noi ogni anno aspettiamo con ansia e con gioia.

Galleria fotografica