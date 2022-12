La Sera dei Libri: l'offerta culturale alternativa a Portocannone

PORTOCANNONE. Una pausa, nella frenesia del Natale, piacevolmente catturati dalla magia della lettura: La Sera dei Libri.

Questa sera, dalle ore 18:30, accolti dall'assessore alla Cultura Valentina Flocco, dal sindaco Francesco Gallo e da tutti i Consiglieri e gli appassionati di lettura, all'interno del Caffè Letterario della bellissima Portocannone, avremo l’onore di presentare alcuni libri della Masciulli Edizioni, la casa editrice abruzzese e precisamente di Catignano (Pe). Un evento letterario inserito nel ricco calendario del Natale 2022 patrocinato dal Comune, con la collaborazione della Pro Loco e della Parrocchia.

Da sempre la condivisione per noi è sinonimo di occasioni e il nostro impegno per promuovere tutti i nostri autori in ogni luogo non si esaurisce mai. I libri presentati in questa occasione sono cinque e spaziano tra romanzo, poesia, favole e anche un po' di sano mistero.

«Partiamo da “L'apologia del codardo” di Ilaria Giansante, un romanzo giovanile e fresco i cui protagonisti ci guideranno attraverso le loro storia per scoprire cos'è il coraggio e quanto siamo disposti a soffrire per restare nella nostra zona di comfort.

Una storia da gustare e da vivere con un finale davvero alternativo – illustra l’assessore alle Politiche sociali, Valentina Flocco - sarà poi la volta di “Bruco Blu”, una favola speciale per i più piccoli ma non solo, scritta da Tiziana Di Ruscio, una storia di una famiglia di piccoli bruchi che, in maniera molto delicata, racconta il tema della violenza sulle donne e sulla natura, senza comunicare rancore o alimentare odio. Ogni personaggio ci invita a riflettere e ci porta nel suo mondo per raccontarci qualcosa di utile a tutti. “Due esaltate a Mull”, il nuovissimo romanzo di Domenica Accurso, invece, è l'avventura di due donne quarantenni alle prese con il loro destino.

Una vita che non lascia molto spazio all'amore ma che un viaggio insieme verso la Scozia cambierà tutti i loro piani e stravolgerà ogni cosa. Non manca certo il mistero nel romanzo dell'autore sconosciuto - e tutt'ora anonimo - che ha lasciato il suo manoscritto, una notte, davanti alla sede della nostra Casa Editrice e che noi abbiamo intitolato “All'ombra della neve”.

Una storia nella storia in cui si racconta proprio di un manoscritto lasciato misteriosamente davanti ad una casa editrice e dal quale parte una storia intrisa di magia, amore, speranza e tanti colpi di scena. Un romanzo che stravolgerà ogni possibile idea di finale e ci regalerà continui colpi di scena.

Per ultimo ma non certo per importanza, parleremo della raccolta di aforismi, pensieri e testi di canzoni scritti del cantautore di Guardiagrele (Ch) Alfredo Scogna che in un libro molto intimo e personale ha inserito appunti di viaggio, riflessioni e parti della sua vita raccolti anche nell'omonimo Cd musicale che presenterà insieme all'opera cartacea». Un pomeriggio all'insegna della lettura e della scoperta per avvicinarsi sempre più al fantastico mondo della lettura. A moderare l'evento ci sarà l'editore Alessio Masciulli.

