«La magia del Natale, la magia dei territori», il Presepe vivente a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Un debutto in grande stile, quello avvenuto a Montenero di Bisaccia, nella zona delle Grotte arenarie, dove è stato allestito dalla Pro loco Frentana, col supporto dell’amministrazione comunale, il Presepe vivente, uno dei più belli e caratteristici dell’intero Molise.

Natale e Santo Stefano, festività scandite dalla rappresentazione della Natività con decine e decine di figuranti, che hanno raccolto il grande successo per numero di visitatori, ripagandone la disponibilità.

«Vogliamo dire un grosso grazie agli sponsor, perché con il loro prezioso sostegno, testimoniano l'amore del tessuto produttivo e dell'intera Comunità montenerese per il nostro Presepe Vivente», il messaggio degli organizzatori, premiati anche dalla recensione della professoressa Laura D’Angelo:

«La magia del Natale, la magia dei territori. Cari amici, vi invito a visitare il nostro Presepe Vivente. Per diversi motivi.

Il primo? È bellissimo. Curato nei minimi particolari, dalla riproduzione degli ambienti a quella degli usi e costumi, dalle botteghe artigiane alle atmosfere suggestive che fanno rivivere mondo romano e mondo pagano, nella cornice magica delle grotte arenarie che costituiscono un patrimonio naturalistico unico.

Il secondo? È un prodotto del territorio. È un mondo vivo, condiviso, un microcosmo in cui ci si illude di camminare tra estranei e invece ti scopri in una grande famiglia la cui collaborazione e partecipazione è dettata da amore per la propria terra e volontà di perpetuazione di una tradizione che segna l'identità e la memoria, e senza memoria cosa siamo?

Il terzo? Questo splendido appuntamento natalizio è curato dalla Pro Loco Frentana, ma il lavoro è anche frutto di molti volontari che investono le proprie energie per regalare bellezza!

Che gioia aver visto tanti miei studenti tra i figuranti, tutto questo riempie di orgoglio e stima profonda.

Il quarto? Investiamo nei territori. I territori hanno tutto e possono tutto se si crede in loro. Investiamo per un moto di sfida, di amore, di illusione, di follia, di smarrimento, di sgomento, di coraggio. I territori vivono se ci si prende cura di loro.

Il quinto? È come andare a spasso nel tempo. Rivive l'umanità di ieri e di oggi, la storia si fa bellezza, la fede si fa incontro, scoperta.

Presepe vivente 2022/2023. Complimenti».

