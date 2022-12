Tombolata natalizia dei carristi di Sant'Antonio

MONTECILFONE. Nuova iniziativa, in programma questa sera alle 20.30, presso il centro della Comunità, dell’associazione ‘I Carristi di Sant’Antonio’. Una tombola natalizia organizzata dall’impareggiabile Gianni Cieri e gli altri componenti dell’associazione per trascorrere in questo tempo di Natale una serata all’insegna del divertimento aperto a tutta la comunità di origini albanesi.

«Una manifestazione – come ha avuto modo di spiegare l’amico Gianni ideata per vivere insieme un momento di allegria con il classico gioco natalizio reso possibile grazie ai premi donati dalle attività commerciali e da alcuni privati che ci consentirà di raccogliere fondi per l’associazione da destinare, come sempre, all’organizzazione della nostra festa in onore di Sant’Antonio il prossimo giugno». L’associazione dei Carristi di Sant’Antonio è una splendida realtà del piccolo centro bassomolisano, impegnata durante l’anno, non soltanto ad organizzare la festa in onore del santo dei Miracoli ma anche quella dei carri di quartiere e la serata estiva dedicata alle cosiddette droqe che richiamano sempre gente anche dai centri limitrofi. Tutto pronto, dunque, per la tombola natalizia al centro della comunità.

Appuntamento per tutti alle 20.30.

