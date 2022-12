Dal 5 gennaio i saldi invernali, i consigli per gli acquisti

TERMOLI. Dal 5 gennaio 2023 scattano i saldi invernali in Molise e in numerose regioni italiane. Sessanta i giorni dedicati, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l'inizio della stagione dei ribassi che, nonostante il periodo di grande incertezza, rimane un momento molto atteso dai consumatori.

In occasione della data sempre più vicina, come ormai da anni in Molise, Confcommercio, Adoc e Casartigiani hanno predisposto un decalogo per stilare una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri, evitando di cadere nelle trappole degli sconti eccessivi o della proposta di merce “avanzo di magazzino” a prezzi stracciati. Secondo le previsioni dell’ Adoc saranno spesi in media non più di 165 euro per famiglia. La cifra, sempre più contenuta, risente non solo delle non ottimali condizioni economiche delle famiglie ma anche delle passate feste natalizie, del Black Friday e della diffusione dell’e-commerce.

Per Ama Casartigiani è necessario impegnarsi nella lotta all'abusivismo, alla contraffazione e alla desertificazione commerciale. Il periodo dei saldi deve essere improntato alla legalità e al rispetto della concorrenza leale tra gli operatori e nei confronti degli utenti. In proposito, si afferma dal sindacato autonomo degli artigiani, i Comuni rivestono un ruolo molto importante, poiché hanno il compito di controllare e di verificare il rispetto delle regole.

Nonostante il lungo periodo del Black Friday, rispetto al 2021 le vendite dei prodotti di moda hanno registrato a novembre un calo del 2,4%. Un dato evidenziato dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio, la più importante rappresentanza d'impresa del settore Moda in Italia, che confidava in una crescita degli acquisti soprattutto negli ultimi giorni prima di Natale. I regali più gettonati continuano ad essere, infatti, i prodotti del fashion quindi maglieria, pantaloni, piumini, abiti, giacche, per poi passare agli accessori come scarpe, sneakers, borse, fino agli articoli sportivi.

