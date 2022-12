Portocannone promuove la cultura nella “Sera dei Libri”

PORTOCANNONE. Piacevolmente catturati dalla magia della lettura: “La Sera dei Libri”.

Martedì sera, 27 dicembre, dalle ore 18.30, accolti dall'assessore alla Cultura Valentina Flocco, dal sindaco Francesco Gallo e dai Consiglieri e gli appassionati di lettura, all'interno del Caffè Letterario della bellissima Portocannone, presentati alcuni libri della Masciulli Edizioni, la casa editrice abruzzese e precisamente della località pescarese di Catignano. Un evento letterario inserito nel ricco calendario del Natale 2022 patrocinato dal Comune, con la collaborazione della Pro Loco e della Parrocchia.

«Un ringraziamento speciale a Francesco Gallo, sindaco di Portocannone, per averci accolto nel suo Comune e aver partecipato fino alla fine dell'incontro, un grazie immenso all'assessore Valentina Flocco per averci invitato e per l'organizzazione perfetta, un grazie infinito alla numerosa popolazione intervenuta che ha interagito con interesse insieme agli autori creando dibattito e scambi di opinioni molto interessanti», il messaggio diffuso sui social dalla casa editrice, canali che hanno anche ospitato una serie di interazioni tutt’altro che banale, subito dopo la conclusione dell’iniziativa.

«Un grazie speciale agli autori Masciulli Edizioni che si impegnano e credono nei loro libri, in questo caso grazie a Ilaria Giansante (L'apologia del codardo), Tiziana Di Ruscio (Bruco blu), Domenica Accurso Autrice (Due esaltate a Mull) e Alfredo Scogna (Come fosse l'ultimo istante). Torneremo a Portocannone con nuovi eventi e un bel progetto editoriale che vi racconteremo presto». L’assessore Valentina Flocco ha sottolineato come «La condivisione crea occasioni. Questo è il motto della Casa Editrice che abbiamo ospitato, niente di più vero! Porsi “in ascolto”, sempre, questo è l’approccio che noi, come amministrazione, ci poniamo come imperativo categorico in ogni campo, nel rapporto con la Comunità, con tutte le sue esigenze, anche e soprattutto culturali.

E Portocannone ha apprezzato tantissimo l’evento, ha partecipato con curiosità e empatia, messa a suo agio anche dal fare istrionico di Alessio, che sempre incanta la platea. I temi trattati dagli Autori sono stati variegati, si è passati dal tema della violenza con Patrizia, a quello dei viaggi della fantasia in tempi di Covid con domenica, per giungere alle sfaccettature caratteriali dell’uomo d’oggi, con Ilaria. Alfredo ci ha catturato con la sua storia personale e poi deliziato recitando accompagnato dalla sua chitarra. E il famoso romanzo anonimo “All’ombra della neve”, in cui compaiono tanti elementi descrittivi che ricordano Portocannone? tanto vero che Alessio ha addirittura ritenuto, lusingando tutti i presenti - me in primis - che proprio a Portocannone potesse “nascondersi” l’autore! Ne parleremo ancora, di questi libri, certamente, e anche della Masciulli Edizioni: è un rapporto nato sotto una buona stella!»

