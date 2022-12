Presepe vivente nel suggestivo Borgo antico di Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Si rinnova l’appuntamento con il Presepe Vivente nel suggestivo Borgo antico. Rappresentazione unica nel suo genere. Un percorso con molti figuranti in costumi antichi per rivivere la Natività e una Betlemme ricostruita minuziosamente in un’antica area del borgo. Il Presepe Vivente è molto sentito e partecipato ed è una tradizione ormai consolidata negli anni. L’appuntamento è per il 30 dicembre a partire dalle ore 19.30, ci sarà un percorso obbligato da via Cavallotti (via Bovio, via Sant’Antonio Abate, Piano delle Donne). Grazie a questo suggestivo Presepe Vivente, Serracapriola è stata riconosciuta come “Città dei Presepi”.

Il Presepe Vivente è promosso dall' Unpli Puglia, dalla Pro Loco turistica, dal gruppo Scout Serracapriola 1, finanziato dalla Regione Puglia e dal Comune di Serracapriola.

Importante è la collaborazione delle Associazioni “Ilmuroinvisibile Odv”; Oratorio Anspi “Don Tonino Bello”; “Circolo culturale femminile”; Associazione teatrale “Mario Brancacci”; Fratres.

Galleria fotografica