Torna senza restrizioni il tuffo di Capodanno

TERMOLI. Torna senza restrizioni il bagno di Capodanno a Termoli. Dopo lo stop del 2021, lo scorso anno la tradizione recente era ricominciata, seppur con la cautela dovuta.

Quest’anno a differenza del primo gennaio 2022, caratterizzato da clima freddo umido e nebbioso, si prevedono temperature superiori alla media stagionale. Presumibilmente potremmo avere anche più partecipanti all’evento. Difatti ogni anno le persone che praticavano questo espediente di buon augurio aumentava sempre di più.

Come sempre, in tutte le edizioni fin qui effettuate, saremo sull’arenile a documentare le fasi del tuffo di Capodanno, che sarà speriamo per tutti auspicio per un anno migliore, dopo i momenti difficili vissuti dal 2020 in avanti.

Allora appuntamento salvo imprevisti dell’ultim’ora a domenica, alle 12, sulla spiaggia del lungomare Nord, all’altezza dell’hotel Meridiano.

I partecipanti come sempre si ritroveranno per poi dirigersi in acqua, sfidando certo un mare che non è quello torrido d'agosto e poi le foto di rito.