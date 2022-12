«Più vita nel borgo di Guglionesi col centro sociale»

Riapre il nuovo centro sociale per anziani a Guglionesi: intervista al sindaco Mario Bellotti

GUGLIONESI. Palazzo Massa riprende vita. Dopo esser stato chiuso per tre anni, dal 2019 a oggi, dopo aver ospitato diverse associazioni, ieri sera, alle ore 18, il sindaco Mario Bellotti insieme all’assessore Carmela Minchillo e al presidente dell’associazione Anteas, Fernando Antenucci, ha inaugurato il nuovo centro sociale dedicato agli anziani.





Una scelta maturata nel tempo che ha visto la nascita di un luogo di incontro: sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, per trascorrere il tempo libero con gli amici, per partecipare a varie attività di solidarietà e cittadinanza attiva. Ma anche un’occasione per rivitalizzare e valorizzare il ‘cuore’ del centro storico.

L’assessore alla Politiche Sociali Carmela Minchillo e il sindaco Mario Bellotti esprimono soddisfazione ed entusiasmo per la riapertura del Centro Sociale.

«Abbiamo fatto un avviso e una gara tra le associazioni che volevano partecipare e l’associazione Anteas ha risposto. Finalmente rifunziona. Contiamo molto su chi gestisce questo centro sociale che farà sicuramente iniziative nel centro storico, rivitalizzandolo» ha dichiarato Bellotti.

Per Carmela Minchillo “L’apertura del centro intanto ‘restituisce’ alla popolazione anziana di Guglionesi un luogo cui incontrarsi in maniera conviviale. Ponendo rimedio ad una chiusura ‘dolorosa’ determinata da altre emergenze. Nel contempo si configura come luogo di aggregazione nel quale potersi incontrare e, per chi lo desidera, partecipare alla vita sociale attraverso le diverse attività organizzate da chi dirige ed amministra la struttura. L’auspicio è che l’associazione che gestisce il Centro possa contribuire, con attività diversificate, a rendere attrattivo e fruibile anche porticato, allo stato poco frequentato”.

E, soddisfatti sono pure i soci, che già ieri si sono recati in sede per una partita a carte o al biliardo.

La struttura consente anche a chi ha problemi di deambulazione di accedere, poiché all’interno c’è un ascensore funzionante che permette di raggiungere il terzo piano senza sforzi ulteriori.

«È funzionante- ha spiegato il primo cittadino- abbiamo subito fatto fare tutte le manutenzioni del caso così da non lasciare fuori nessuno».

Galleria fotografica