L'omaggio di Capodanno in dialetto termolese del professor Nicola Palladino

TERMOLI. Come ogni grande evento festivo, non manca di giungere a Termolionline, il regalo in poesia dell’amico professore Nicola Palladino, in occasione del Capodanno, ci regala un suo componimento dal titolo “A Poesie de Capedanne ‘A Festa nove”.

“Capodanno è la festa nuova che comincia a mezzanotte tra sorrisi, canti, suoni, baci, abbracci, fischi e botti. Con un piatto di lenticchie ci saluta l’anno vecchio e con le bolle del Moscato, l’anno nuovo appena nato.

Il momento più atteso finalmente è arrivato, per gettare dento l’immondizia tutti i guai e le amarezze. Le speranze sono infinite, ma la bilancia di questa vita mette sopra i piatti in piano giorni dolci e giorni amari, quanta gente se ne è andata e quante altre ne sono arrivate, storie vecchie e storie nuove sotto il sole e sotto la pioggia, Capodanno io l’ho visto volti allegri e volti tristi, meraviglie belle e buone e le più grandi delusioni. Ma la speranza non è cambiata è un bene a buon mercato e nel cuore sistemato ha un posto riservato. Così ci ripetiamo e ce lo auguriamo anche che quest’anno che adesso arriva, non sia un’altra fregatura… Buon Anno".