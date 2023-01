«Il Presepe vivente più bello di sempre!»

MONTENERO DI BISACCIA. «Il Presepe più bello di sempre!» Con queste parole la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha voluto commentare l'allestimento alle Grotte arenarie, aperto al pubblico ancora una volta nella serata di Capodanno.

«Un Presepe autentico ed elegante, curato in ogni minimo dettaglio. Ho avuto l’onore di viverlo il 24 durante la Natività, il 26 da figurante e ora da visitatore, ho avuto il privilegio di poter seguire il gran lavoro di ricostruzione, di manutenzione e di allestimento delle scene che i volontari della Proloco hanno fatto per rendere gli ambienti rappresentativi.

Complimenti al presidente Antonio D’Aulerio, alla nostra consigliera Cabiria Calgione, a tutti i soci delle associazioni coinvolte che da agosto lavorano senza sosta per rendere le grotte arenarie del paese la scena di un presepe suggestivo e commovente e in particolare alla OdV Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets e all’Associazione bocciofila Montenero.

Avete, con la vostra dedizione, rappresentato appieno l’identità culturale del nostro territorio, senza tralasciare i particolari; so che è stato un impegno importante e conosco anche lo spirito che vi ha accompagnati: rendere un servizio disinteressato al paese che amate e in cui vivete! Grazie per tutto quello che fate per Montenero!», conclude la Contucci, sottolineando anche la visita della sua collega di San Salvo.

Galleria fotografica