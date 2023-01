"La Carrese di San Pardo" diventa multimediale

LARINO. Sabato 7 gennaio 2023, ore 18.30, Sala Freda (IV piano) del Palazzo Ducale.

Alla presenza del Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, dell'Assessore alla Cultura Iolanda Giusti e del Parroco della Cattedrale don Claudio Cianfaglioni, Lorenzo Di Maria, Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Larino, e gli sviluppatori dello studio ar3d presenteranno "La Carrese di San Pardo", una brochure sulla festa patronale di Larino, tra le più belle e antiche del territorio molisano e non solo. Il pieghevole, realizzato con risorse FSC - Fondo per Sviluppo e Coesione della Regione Molise, è una delle iniziative del progetto del Comune ammesso a finanziamento tramite Avviso pubblico "Turismo è Cultura 2022": si tratta non solo di un oggetto di design ma soprattutto di un "ponte" verso i reali contenuti della brochure.

Tramite QR Code si accede a una piattaforma attraverso cui esplorare Larino, conoscere le sue bellezze e come queste si innestano nella tre giorni di San Pardo; si potrà ascoltare in podcast il racconto della festa e la "Laudata", il suo canto più antico; si potranno scoprire storia e dettagli attraverso metodi innovativi che solo il digitale può garantire.

All'evento saranno presenti anche i cantori della Laudata e Gianluca Venditti e Neila Albino, lettori del podcast, per ascoltare la loro voce anche dal vivo. A seguire, un piccolo rinfresco.

