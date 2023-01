Fuori dall'Alta Marea, al via il primo evento invernale

Fuori dall'Alta Mareia: l'intervista al regista Antonio De Gregorio

TERMOLI. Presentato il primo evento invernale del fuori dall’Alta Marea che torna attiva dopo un periodo pieno di eventi estivi ed è felice di comunicarvi il suo primo evento invernale, che è stato presentato nella conferenza stampa di questa mattina alle ore 10:30 presso l’Ufficio Cultura, Belvedere della Torretta, a Termoli. Sono stati invitati tutti i giornalisti a prendere parte alla conferenza, che si è conclusa con un brindisi offerto dall’associazione per inaugurare il nuovo anno!





Dopo numerosi eventi Fuori dall’Alta Marea, fuori e dentro regione, il 3 gennaio 2023 si terrà il primo evento invernale del Fuori dall’Alta Marea con la proiezione del documentario “I Guardiani del Mare” di Irene Saderini. Ospitati in una delle sale della Casa Museo Stephanus, collocata all’interno del palazzo vescovile in piazza Duomo, in collaborazione con Molise Wow, ospite della serata sarà Maddalena Giusto, coautrice del documentario prodotto da Amazon Prime Video e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Nella stessa occasione verrà proiettato anche il trailer di “Elisa”, il nuovo cortometraggio di Antonio De Gregorio. Girato in Molise e prodotto dalla stessa regione, il corto vanta la presenza di personalità importanti del cinema italiano, come Angela Curri, Piero Grant e Barbara Petti. L’evento, che prevede anche una degustazione di vini a cura “Tenute Marta Rosa”, comincerà alle ore 21 di martedì 3 gennaio.

"Per qualsiasi domanda vi invitiamo a contattarci sul sito Alta Marea Festival – Festival di cinema, arte e cultura a Termoli – Portiamo l'arte dove non c'è o sulle pagine social Instagram e Facebook".

Antonio De Gregorio, direttore artistico dell’Alta Marea Film Festival e tutto il team che ricordiamo è composto oltre che da Antonio De Gregorio, Ettore Fabrizio le menti pensanti, ma anche da ragazze molto in gamba che danno un apporto sostanzioso e redditizio in termini di utilità che sono le grafiche Adele Sorressa e Chiara Tuttolani e l’addetta alle comunicazioni Valentina Salierno e Dalila Catenaro. Domani saranno annunciate altre belle sorprese sempre in nome del Cinema e dell’Arte che piaceranno a tutti.

Galleria fotografica