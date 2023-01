La bottega di lavoro, una mostra per Ninì

IN RICORDO mar 03 gennaio 2023

ROTELLO. Il museo permanente "La bottega di lavoro" dedicata a Nicola Giuseppe Larciprete si può visitare oggi, martedì 3 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18.

Inaugurata l'area espositiva permanente dedicata al grande artista rotellese, scomparso due anni fa, fortemente voluta dalla famiglia.

Un ringraziamento particolare va a Italo Weber che, pazientemente, ha allestito e curato nei dettagli la galleria, mettendola a disposizione dei rotellesi e non solo, per far ammirare le meravigliose opere che "Ninì", negli anni, ha creato.

Un affettuoso ringraziamento va a Gino Caterina ideatore, promotore e coadiutore del progetto.

