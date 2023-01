Messaggi dal mare, Regnoli in copertina anche su Rtl 102.5

TERMOLI. La passione dell’ex primario di Ortopedia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, Roberto Regnoli, ancora una volta sulla ribalta nazionale.

Dopo la Repubblica, Ray Play, nella serata di martedì 3 gennaio il professor Regnoli è comparso sulla radio nazionale più ascoltata Rtl102.5.

Parliamo, evidentemente, della raccolta di messaggi che provengono dal mare, che già in passato ha avuto più volte risonanza e amplificazione, anche su riviste come Focus.

Ha raccolto dal mar Adriatico quasi 900 messaggi in bottiglia. «Il più bello è il numero 13, un messaggio d’addio – racconta – che inizia così: “Amore, sono seduto sulla spiaggia a guardare l’immensità del mare, che in questo momento è l’unica cosa che mi dà tranquillità; e penso che nonostante la sua grandezza, sia un granello nella sabbia in confronto all’amore che provo per te”. E’ questa la presentazione che appare sulla pagina social della radio.

Una passione che venne divulgata per la prima volta proprio su Termolionline, dove c’era una rubrica ad hoc.