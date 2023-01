"I Guardiani del Mare": proiettato il documentario sull'attività degli attivisti Sea Sheperd

"I Guardiani del Mare": l'intervista alla co-autrice Maddalena Giusto

TERMOLI. Primo appuntamento del 2023 per l’associazione culturale “Alta Marea”, come annunciato in conferenza stampa lunedì mattina alla Torretta Belvedere.

Nei locali diocesani del borgo antico della Casa Museo Stephanus, all'interno del Palazzo Vescovile, in piazza Duomo, proiettata la “prima” del documentario "I Guardiani del Mare”.

Buona la cornice di pubblico, che ha gremito la sala.

Il documentario “I Guardiani del Mare” è stato realizzato da Irene Saderini, in collaborazione con Molise Wow, ospite della serata è stata Maddalena Giusto, coautrice del documentario prodotto da Amazon Prime Video e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Nella stessa occasione è stato proiettato il trailer di “Elisa”, il nuovo cortometraggio di Antonio De Gregorio. Girato in Molise e prodotto dalla stessa regione, il corto vanta la presenza di personalità importanti del cinema italiano, come Angela Curri, Piero Grant e Barbara Petti.

LA SCHEDA

L’organizzazione Sea Shepherd si racconta attraverso la presentazione di un documentario dedicato alla storia di sette volontari che scelgono l’azione diretta: intervenire in modo non violento per impedire le attività illegali che distruggono il mare.

Sea Shepherd nasce da un sogno, dalla visione di persone normali che lottano in prima linea sul mare per dimostrare che il cambiamento è ancora possibile.