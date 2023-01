"Brigida in diretta". la scuola presentata dagli studenti

TERMOLI. È stato un successo “La Brigida in Diretta”, il primo appuntamento con l’Open Day della scuola secondaria di primo grado di via Cina di Termoli, in cui sono stati gli studenti stessi a presentare l’Istituto, le attività che si svolgono e tutte le opportunità che ogni ragazzo può cogliere per crescere e diventare un cittadino responsabile. È stata proposta una panoramica degli ambienti scolastici, con le aule, i laboratori, la palestra e l’auditorium, luogo quest’ultimo utilizzato per diverse iniziative didattiche e che ha ospitato le numerose famiglie che hanno partecipato all’Open Day.

Gli studenti, veri protagonisti della scuola, hanno presentato l’offerta formativa dell'istituto Brigida raccontando, con il supporto di video, tutte le attività a cui partecipano durante le ore di lezione, insieme ai corsi pomeridiani di coding e robotica, matematica potenziata, arte aumentata e attività sportiva. Oltre alla possibilità di suonare uno strumento a scelta tra chitarra, violino, flauto traverso e pianoforte, un’opzione che si completa con la partecipazione all’orchestra dell'istituto Brigida, un’esperienza di crescita e condivisione per i piccoli musicisti.

Tante le novità per il prossimo anno scolastico della secondaria di primo grado di via Cina: prima tra tutte la nuova scansione oraria interna delle discipline, che è stata illustrata dal dirigente prof. Francesco Paolo Marra. Il tempo scuola resterà invariato, cambierà invece la distribuzione oraria delle materie, in modo da riservare momenti da dedicare al potenziamento e al recupero, con accompagnamento allo studio pomeridiano. La nuova scansione oraria, sul modello della scuola finlandese, renderà le attività più dinamiche, alleggerirà il carico di lavoro a casa e risolverà anche il problema del peso dello zaino, con meno libri da portare a scuola.

Spazio anche al Parlamentino della Brigida, composto dagli stessi studenti: un nuovo progetto, avviato già dal corrente anno scolastico, che permetterà ai ragazzi di iniziare a conoscere il funzionamento degli organi collegiali, e che concretamente gli consentirà di partecipare a proposte e scelte della scuola in cui crescono ogni giorno.

L’appuntamento è stato documentato dallo staff del BrigiTGteen, la redazione di giornalisti e tecnici in erba, che realizzeranno una puntata speciale sull’Open Day.

La prossima data per visitare l'istituto Brigida e partecipare ai laboratori è il 13 gennaio 2023, dalle 16 alle 19.

Galleria fotografica