Presepe vivente a Montenero di Bisaccia: appuntamenti all'Epifania e sabato 7 gennaio

MONTENERO DI BISACCIA. Prosegue all’insegna del grande successo di visitatori la 39esima edizione del Presepe vivente di Montenero di Bisaccia.

Superate largamente, infatti, anche nella data del primo gennaio le più rosee aspettative degli organizzatori. I volontari della Pro Loco “Frentana” ringraziano calorosamente i numerosissimi avventori, alcuni dei quali hanno potuto accedere al percorso anche dopo una fila di un’ora circa; attesa motivata dal duplice obiettivo di garantire l’ordinato accesso e deflusso secondo le vigenti norme di sicurezza e per permettere ai visitatori di ammirare con la dovuta tranquillità ogni aspetto di un percorso curato fin nei minimi particolari, proprio come testimoniato dagli stessi entusiasti visitatori.

I prossimi appuntamenti col Presepe vivente di Montenero di Bisaccia sono il 6 e l’apertura straordinaria del 7 gennaio. Nella giornata del 6 gennaio, dalle ore 15:30 i Re Magi partiranno in corteo da Piazza Giovanni XXIII per arrivare alla Grotta della Natività (pronti per l’inizio della rappresentazione fissata come di consueto alle ore 17), dove sarà possibile ammirarli anche il giorno successivo. Nel giorno dell’Epifania, tra le attrazioni previste all’esterno del percorso del Presepe ci saranno “L’arrivo della Befana” per i più piccoli e la diretta radiofonica dell’emittente locale “Radio Cassù”, che prende il nome proprio dalla fonte leggendaria aperta ai visitatori in tutte le date della manifestazione. Confermati, inoltre, anche per il 6 gennaio il servizio navetta dalle 17 alle 21 con ultimo ritorno garantito a tutti gli utenti con partenza da Piazza San Paolo, nonché la possibilità per i gruppi composti da minimo 15 persone di prenotare l’ingresso al Presepe Vivente (la prenotazione si consiglia per permettere ai gruppi l’ingresso e la visita in maniera unita e ordinata, ma non prioritaria rispetto agli altri visitatori).

I volontari della Pro Loco “Frentana” quest’anno hanno voluto aggiungere in via straordinaria l’apertura di sabato 7 gennaio, per offrire un’opportunità in più a quanti non abbiano ancora visitato il Presepe vivente e a coloro che (perché no?) vogliano tornare a visitarlo, catturati dalla meraviglia degli allestimenti e delle ambientazioni della manifestazione simbolo di un’intera comunità e che ambisce, migliorandosi edizione dopo edizione, a far riconoscere il Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia tra i più belli d’Italia.

