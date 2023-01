Al quartiere Sant'Alfonso si chiude il cartellone natalizio

TERMOLI. Anche nel quartiere sant’Alfonso, l’evento del gruppo folk “Tradizioni amiche” chiude le festività natalizie.

Proprio in occasione di queste festività, anche il quartiere sant’Alfonso ha proposto alcune iniziative per festeggiare questo mese di dicembre. Iniziative inserite nel calendario degli eventi di Natale e patrocinate dal comune di Termoli. Dapprima l’inaugurazione l’8 dicembre scorso presso l’ex mercato di via Polonia, dove è stato organizzato il momento inaugurale; a seguire il concerto del coro della parrocchia di Gesù Crocifisso in collaborazione con il Lowfield Gospel Choir di Campobasso che ha allietato poco prima della vigilia di Natale una serata proprio in chiesa. Con l’evento di domani condotto da “Tradizioni amiche” si concluderà il programma delle festività con un concerto itinerante.

ìDi seguito il programma che si terrà oggi, giovedì 5 gennaio 2023:

ìOre 18.30 inizio del concerto presso il piazzale antistante alla chiesa di Gesù Crocifisso

ìOre 18.45 i canti proseguono presso l’incrocio tra via Montecarlo e via Polonia

ìOre 19.00 “Tradizioni amiche “arriverà presso l’incrocio tra via Polonia e via San Marino

Ore 19.15 il coro si esibirà all’incrocio tra via Polonia e via Mascilongo

Ore 19.30 seguiranno i canti all’altezza dell’incrocio tra via Mascilongo e via Perrotta

Ore 19.45 incrocio tra via Mascilongo e viale d’Italia

Ore 20.00 conclusione con i canti all’ex mercato di via Inghilterra.