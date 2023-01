Luminarie di Larino, oggi e domani il gran finale

LARINO. La corrente edizione delle Luminarie Larino Magia di Luci ha attratto decine di migliaia tra visitatori e turisti nella cittadina frentana per le otto date di dicembre e quella di domenica 1° gennaio, che ha replicato l’immenso successo del 26 dicembre, complice ancora una volta il giorno festivo.

Arrivati a questo punto, la manifestazione sta volgendo al termine, ma prima che le luci vengano spente definitivamente sono ancora due le date in cui sarà possibile godere della magica atmosfera natalizia creata dall’Associazione Larino nel Cuore. La Magia di Luci torna con le ultime due date: oggi, giovedì 5 e domani, venerdì 6 gennaio, appuntamento conclusivo di questa straordinaria edizione. Come di consueto, l’evento comincerà a partire dalle ore 17presso il Centro Storico di Larino.

Il borgo potrà essere raggiunto con le navette gratuite. Il servizio è fruibile a partire dalle ore 17 e fino alle 23. Le fermate delle navette sono situate al Terminal, al Tribunale e al Campo Sportivo, nei pressi dei quali è possibile parcheggiare le proprie auto disponendo dei parcheggi cittadini gratuiti; a questi si aggiungono anche il parcheggio dell’Ospedale Vietri e quello dell’Anfiteatro che dispone anche di un’area sosta per i camper. Una volta raggiunto il borgo, ci si trova a passeggiare avvolti dalle luci e ammirare le diverse installazioni artistiche illuminate. Lungo il percorso, inoltre, è possibile incontrare personaggi fiabeschi, folletti e artisti di strada fino ad arrivare al villaggio di Babbo Natale.

Ci si può fermare ad ammirare il carillon vivente e concedersi un momento di svago sulla pista di pattinaggio, novità assoluta della manifestazione. Non mancano, poi, i mercatini di Natale di hobbistica, artigianato e prodotti tipici. Inoltre, è possibile gustare prodotti tipici e prodotti natalizi grazie ai diversi stand di street food. Immancabile ovviamente lo spettacolo di luci in Piazza Duomo, il momento più magico dell’evento. In più, per la data conclusiva, quella di venerdì 6 gennaio, arriverà nel borgo frentano la Befana per salutare non solo le feste, ma anche quella che è stata l’edizione che ha consacrato le Luminarie Larino Magia di Luci come uno degli eventi di punta dell’intera regione.