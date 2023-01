I colori dell'arte, alla termolese Rosaria Verini il premio Endas 2023

In copertina

In copertina ven 06 gennaio 2023

TERMOLI. Le passioni e le virtù artistiche non sempre vengono messe in mostra (o in piazza). È il caso della pittrice Rosaria Verini, che continua nel suo percorso nelle arti figurative.

A lei ieri pomeriggio è stato riservato un momento particolare, visto che le è stato assegnato il premio Endas Abruzzo 2023 per la cultura, con la cerimonia di premiazione al circolo Aternino di Pescara, prestigioso polo culturale e punto di riferimento artistico abruzzese, adiacente la casa natale di Gabriele D'Annunzio.

Oltre a Simone D'Angelo, presidente del Premio, al critico letterario e d'arte Massimo Pasqualone (anche presidente del comitato scientifico) e alle tante personalità intervenute, c'era il sindaco di Pescara, Carlo Masci, dal quale, i premiati, hanno ricevuto l'attestato del conferimento. Premio Endas pure allo speaker e giornalista Claudio Testi ("L'Impiccione Viaggiatore", trasmissione in onda su "Essere Web Radio", di Tivoli Terme).

Galleria fotografica