Al traguardo le festività natalizie a Portocannone

PORTOCANNONE. L’assessore alla Cultura, Valentina Flocco, presenta l’arrivo dei Re Magi al presepe vivente di Portocannone. «Sembra lontanissimo quel giorno di ottobre 2021 quando il Sindaco Francesco Gallo, all’indomani del nostro insediamento, ci confidava che avrebbe desiderato ridare vita alla tradizione, tutta Portocannonese, del Presepe Arbëreshë. A distanza di poco più di un anno possiamo dire che il nostro Presepe Vivente ha riacquistato tutto il suo vigore, anzi si è potenziato, consolidato e ben strutturato grazie all’entusiasmo degli amministratori, certo, ma soprattutto spinto dall’energia fattiva della nostra Pro Loco Skanderbeg, composta da elementi cresciuti nel vivaio di Don Giuseppe De Virgilio, cui si aggiungono via via nuove e giovani leve, anche da fuori paese.

Quest’anno abbiamo avuto davvero l’impressione di trovarci sul set di un film, le scene allestite nelle antiche cantine del Borgo Costantinopoli - la casa del pastore, il fabbro, il falegname, la scuola Arbëreshë, la casa contadina, il mastro casaro, la bottega, la fruttivendola, il taglialegna, il frantoio, la Chiesa greco-ortodossa, la Natività - sono state curate sin nei minimi dettagli con l’utilizzo di oggetti, strumenti e suppellettili che sanno di radici, di famiglia, di passato. Passeggiando nel borgo, coccolati dalle vivandiere con biscotti, frittelle calde, vino caldo aromatizzato con cannella, chiodi di garofano arancia e limone, osserviamo le svelte mani delle pastaie arricciare le “dhroquet” o alle prese con i ferri per i “fuzije”, devi sapere che ci è anche capitato di ricordare i vecchi abitanti di quelle case e rievocare episodi di vita vissuta.

Tutti i figuranti sono davvero immedesimati nel proprio ruolo, le luci soffuse, il tepore dei fuochi accesi ci fanno vivere bei momenti di serenità, fuori dal mondo moderno, per lo spazio di un po’». Cinzia Antonucci, presidente della Pro loco, in proposito afferma che «La Proloco Skanderbeg è figlia del Presepe vivente. Infatti lo scorso anno, un Comitato spontaneo di cittadini, ha deciso, con tanta fatica, di riorganizzare questo evento che fa ormai parte della storia della nostra comunità. Quest'anno ci siamo rimessi in gioco, più forti e organizzati, abbiamo migliorato il Presepe dello scorso anno acquistando nuovo materiale e allestendo 5 nuove scene. Diciamo che le sfide ci piacciono ed il nostro obiettivo è di riportare questo evento a livelli sempre più alti. Grazie alla disponibilità dei nostri concittadini che hanno messo a disposizione gratuitamente i propri locali».

E questa sera si replica, con il suggestivo arrivo in Piazza Skanderberg dei Magi a cavallo e del loro corteo. Noi tutti cogliamo l’occasione per ringraziare don Fernando Manna, per l’impulso, la presenza, la disponibilità e la spiritualità che ha infuso alla nostra rappresentazione, come nella nostra Comunità, sin dal suo arrivo in Paese. La Pro-loco, il sindaco, gli amministratori e tutta Portocannone saranno lieti di accogliere tutti i visitatori!