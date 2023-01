Tradizioni Amiche nel quartiere Sant'Alfonso

TERMOLI. Anche il quartiere sant’Alfonso chiude le festività con il canto popolare della Pasquetta con il gruppo folk “Tradizioni amiche”.

Un’inversione di marcia rispetto al programma che avevamo pubblicato nei giorni scorsi e che è stato comunicato dallo stesso segretario del comitato Sant’Alfonso, Gianni Ferrante.

Il gruppo musicale “Tradizioni amiche” si è esibito proprio ieri sera per il concerto conclusivo partendo proprio dall’incrocio tra via Inghilterra e via Mascilongo, intorno alle 19:30 e ha concluso il giro presso l’ex mercato di via Polonia. Un itinerario più breve -rispetto a quello previsto- ma comunque molto intenso. L’evento si è concluso intorno alle 20:15 presso l’ex mercato, dove ci sono stati i canti conclusivi del gruppo. Un nutrito numero di persone ha seguito il concerto itinerante e addirittura i tanti residenti hanno assistito ai canti direttamente dai balconi delle loro abitazioni.

Presenti per l’occasione: il presidente del comitato Sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa; il vicepresidente Armando Carotenuto; Luciano Paduano e l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola.

L’entusiasmo che ha provocato l’esibizione del canto popolare della “Pasquetta”, da parte del gruppo folk “Tradizioni amiche” è stato davvero unico, un momento ricco di significato ed una bella conclusione per queste festività, che quest’anno, forse, per la prima volta ci ha riportato indietro ai tempi pre-pandemici, facendoci assaporare nuovamente il profumo delle più belle tradizioni autentiche.

