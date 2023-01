La "dolce" Epifania a Guglionesi con l'OdV San Nicola

GUGLIONESI. La Befana vien di giorno e porta con sé un carico di allegria e una bellissima giornata di sole.

È così, i tanti bambini accorsi in Corso Umberto a Guglionesi, sono stati travolti e accolti dalla simpatica vecchina venuta dal cielo con un sacco pieno di caramelle.

Con lei anche qualche aiutante, come i sempre presenti personaggi Disney che non tramontano mai.

L'Odv San Nicola, sempre con le mani in pasta, ha saputo colorare questa bella giornata. Non solo con la Befana ma anche, per dare il senso religioso alla festa dell’Epifania, con l’arrivo dei Re Magi a cavallo.

E gli adulti insieme ai piccoli sono tornati un po’ bambini.

“Bellissima mattinata in Corso Umberto primo, nel cuore del centro storico di Guglionesi, la ODV San Nicola è riuscita a stupire grandi e piccini. Numerosi bambini hanno atteso l’arrivo della Befana che puntuale alle 10:30 è arrivata accompagnata dal suo amico Olaf munita di tonnellate di caramelle e palloncini ha sorpreso davvero tutti. I tanti bambini l’hanno abbracciata e hanno voluto non solo fotografarsi con lei ma le hanno anche portato numerose lettere fino a farla commuovere. Ma il divertimento assoluto c’è stato quando si sono alzate le due pignatte di cartapesta, un unicorno bianco e rosa per le bambine e una nave dei pirati per i bambini che con grande gioia insieme alla Befana hanno cercato di romperle per raccogliere il loro contenuto ma purtroppo sono solo riusciti a squarciare e le mamme più coraggiose sono corse in loro soccorso scoprendo il contenuto delle due pignatte. Infine una grande sorpresa per tutti, i re Maggi che dovevano arrivare a piedi dopo il loro lungo viaggio sono arrivati a cavallo percorrendo Corso Umberto I per poi scendere da cavallo e recarsi nella cripta della chiesa di San Nicola e posare i loro doni al bambinello nato lo scorso 25 dicembre” racconta l’Odv.

Domenica, a chiusura degli eventi natalizi, ci sarà l’ultimo appuntamento della mostra dei Presepi.

Accorrete numerosi a vederli, perché sono tutti bellissimi.

“Infine la Odv San Nicola ha allietato il pancino di grandi e piccini offrendo dei buonissimi krapfen di zucchero.

La Odv San Nicola ringrazia la scuderia dei “Cavalieri di Guglionesi” e quanti hanno partecipato”.

Galleria fotografica