"Giocattoli in movimento" alla Casa di Kore

TERMOLI. A undici anni dalla prima edizione di Giocattoli in Movimento, è sempre vivo lo spirito dell’iniziativa: portare un pizzico di felicità ai bambini meno fortunati è un gesto d’amore verso di loro, ma anche nei confronti dell’ambiente. Con lo scambio e il riuso, infatti, riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica.

A volte basta davvero poco per regalare un sorriso a chi è meno fortunato, soprattutto ai più piccini. È questo lo spirito che muove ‘Giocattoli in Movimento’, la campagna del Movimento 5 Stelle che vede protagonisti i bambini e che guarda all’ambiente, diffondendo i principi dello scambio e del riuso.

«#giocattoliInMovimento è stato lanciato dal MoVimento 5 Stelle ormai 11 anni fa- scrive sulla sua pagina Facebook Valerio Fontana.

L’iniziativa è mossa da due obiettivi nobilissimi: regalare un gioco a chi non può permetterselo ed educare al concetto di riuso. È così che ogni anno, nei giorni a ridosso della Befana, un esercito di volontari su tutta la Penisola si adopera per regalare una carezza a tanti bimbi, troppo spesso dimenticati. Ed io non mi sono perso una sola edizione, ben consapevole del fatto che, per dirla con E. Fromm, “dare dà più gioia che ricevere”.

Oggi, insieme ad Antonio Bovio, ho ricevuto un dono prezioso: il piacere di riscoprire le origini di un movimento che non è solo politico, ma culturale e sociale. Una comunità che fa del buon esempio il suo messaggio più efficace»