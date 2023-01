Mostra dei presepi a Guglionesi, l'attestato consegnato alla "nostra" Alberta Zulli

La cerimonia di premiazione a Guglionesi

GUGLIONESI. “Gesù è in mezzo a noi”. È un po’ il motto della XXII mostra dei Presepi a cura della Odv San Nicola di Guglionesi.

Il senso dell'amore, il senso della natività e della famiglia è racchiuso nei tanti partecipanti e donatori di Presepi che anche quest’anno sono riusciti a trasmettere la lieta novella della nascita del Bambinello con le opere d'arti fatte, magistralmente, da loro. Presepisti di ogni età. Quest’anno ha partecipato anche un bambino di 11 anni.

Il signor Vittorio Fusco, insieme alla famiglia, ha donato 6 presepi all’Odv e quest’anno uno è stato esposto.

Ai “presepisti”, arrivati anche dai comuni limitrofi, l'Odv ha conferito un attestato di partecipazione e la famosa lanterna di San Nicola, che viene donata ai bambini il 6 dicembre.

Un attestato è stato dato anche alla nostra redazione, in particolare alla giornalista guglionesana Alberta Zulli, come riconoscimento per il lavoro sempre attento svolto dalla nostra testata di Termolionline.it.

Una mostra particolare. Una mostra che apre le porte al nuovo. Come il bellissimo e a misura d’uomo, presepe nella cripta della chiesa del santo di Bari.

Una mostra che vive nel ricordo del padre fondatore Tonino Pace ma che vede nel futuro tanti volontari che ci mettono anima, cuore, tempo.

Tanti i visitatori accorsi belle giornate festive per ammirare le varie natività.

Sono già all’opera per i prossimi eventi.

Tutti uniti sotto un’unica stella e nel ricordo delle persone che, purtroppo, non ci sono più.

Il grazie più grande oltre che ai volontari e ai presepisti, va al parroco don Stefano Chimisso perché “grazie a lui siamo riusciti ad andare avanti. Già solo il sorriso ci ripaga dei tanti sacrifici. E per questo la nostra gratitudine è infinita”.

Galleria fotografica