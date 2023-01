Bilancio straordinario per il Presepe vivente di Montenero e già si pensa al 40ennale

MONTENERO DI BISACCIA. La Pro loco Frentana traccia il bilancio della «39esima edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia«, che si è ufficialmente chiusa con l’ultima apertura straordinaria dello scorso sabato 7 gennaio: una rappresentazione nel segno dell’inclusione delle diverse abilità, arricchita dalla presenza di alcuni amici “speciali” della locale associazione “Una Mano per la Vita” (che ringraziamo calorosamente) e che ha confermato lo straordinario successo di visitatori registrato nelle altre rappresentazioni.

«È, dunque, tempo di tracciare un bilancio. È stata l’edizione della ripartenza, dopo le due edizioni “social”, visibili solo per mezzo delle dirette su Facebook e senza visitatori a causa del lockdown e delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Le aspettative della vigilia erano, dunque, caute. Ma tutt’altro che cauto è stato lo spirito che ha animato nei mesi di lavoro per l’organizzazione e l’allestimento i nostri volontari, resi instancabili dall’entusiasmo per la vittoria del bando regionale “Turismo è Cultura” e dalla responsabilità di garantire continuità nel tempo alla manifestazione simbolo di tutta la nostra Comunità.

Fatica e sacrifici sono stati ampiamente ripagati dalla straordinaria affluenza di visitatori: sono stati oltre 12.000 coloro che hanno visitato il Presepe Vivente nelle cinque date di apertura, provenienti da tutto il Molise, ma anche dalle regioni confinanti e non solo. Ma, aldilà di quelli che possono essere i “freddi” numeri, il grande successo di quest’ultima edizione va ricercato nel “calore” dei commenti dei visitatori, indirizzati direttamente ai nostri volontari o carpiti dagli stessi mischiati tra la folla, nei feedback positivi sui social, negli sguardi incantati di grandi e piccini, in qualche caso nelle lacrime di commozione suscitate dalla scena della Sacra Famiglia nella Grotta della Natività, nei cuori più sensibili e aperti alla magia e a un messaggio di speranza per tutti. Ma ciò che ci ha scaldato di più il cuore è stato l’abbraccio che i Monteneresi hanno rivolto al Presepe Vivente, con una presenza di molto superiore rispetto alle ultime edizioni, che ha confermato l’amore profondo che lega da 39 anni i nostri concittadini a questa manifestazione.

È doveroso, in conclusione, ringraziare. Grazie, dunque, all’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Simona Contucci e della Consigliera Cabiria Calgione, per l’aiuto e la presenza costante; grazie agli operatori economici locali per il prezioso supporto; grazie ai tanti fotografi e fotoamatori, che con i loro meravigliosi scatti hanno contribuito a dare visibilità e lustro alla manifestazione; grazie ai volontari delle associazioni locali della Bocciofila Montenero e dell’OdV Protezione Civile per il loro impagabile contributo. Grazie, infine, alle migliaia di visitatori e a tutti coloro che amano il Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia.

Appuntamento all’anno prossimo per la 40esima edizione… siamo già al lavoro!»