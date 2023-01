Francesco: "L'anello di congiunzione", il nuovo saggio a cura di don Benito

TERMOLI. Nuova opera editoriale a cura di don Benito Giorgetta: Francesco: "L'anello di congiunzione", edito sempre attraverso Youcanprint.

Un saggio di 140 pagine che tratta della "Catechesi di papa Francesco sulla vecchiaia", in occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che cade il 24 luglio 2022. La prefazione è di monsignor Leonardo Sapienza, mentre l'introduzione è affidata al professor Andrea Monda. «In un mondo sempre più abitato da anziani e da nonni si avverte la necessità di porre in relazione intergenerazionale gli anziani con i giovani. Solo attraverso un dialogo e una collaborazione fra le varie generazioni si può generare un anello di congiunzione che unisca, in mutuo rapporto, il mondo giovanile con quello senile.

L’anziano non è un peso, non deve essere considerato uno scarto ma, nonostante la sua debolezza e fragilità, è una risorsa. I luoghi che ospitano gli anziani sono delle teche, dei santuari che custodiscono storie di vita, energie mentali, e palpiti di sentimenti esperiti e donati. Papa Francesco, anziano tra gli anziani, attraverso le sue catechesi e l’istituzione della “Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani”, ha posto in evidenza la verità che un albero, per portare frutti, necessita delle sue radici. Gli anziani e i nonni sono le radici delle giovani generazioni. Solo così ci sarà abbondanza per tutti. Nell’abbraccio generazionale tra anziani e giovani i più forti debbono prendersi cura dei più deboli. “La Forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli” (Papa Francesco, Messaggio in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2020).

Dagli anziani e dai nonni fluisce verso i giovani una scuola di vita ricca di saggezza, sapienza, esperienza e desiderio di tramandare alle nuove generazioni la vita esperita. Dai giovani ci si attende la disponibilità, saggia e sapiente, a sapersi mettere in ascolto per imparare, custodire e seminare a loro volta ciò che accolgono in eredità dal mondo che li ha preceduti».

