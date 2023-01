«Non c’è pace per il bullismo», all'istituto Achille Pace l'esperienza di Luca Pagliari

TERMOLI. Bullismo in primo piano quello che verrà realizzato dopodomani, venerdì 13 gennaio, all’istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli, dal Lions club Tifernus di Termoli.

In collaborazione con la dirigente Luana Occhionero, in programma un convegno denominato «Non c’è pace per il bullismo», in cui si affronteranno tematiche legate ai fenomeni del bullismo ed all'utilizzo delle tecnologie digitali. Interverrà il giornalista Luca Pagliari, documentarista ed esperto in tematiche legate al mondo giovanile, al bullismo ed al cyber bullismo. Saranno coinvolti gli studenti, i docenti e le famiglie.

Il convegno-evento è articolato in due sessioni: nella mattinata di venerdì, dalle 9 alle 12.30, è dedicato ad alunni e docenti. In quel contesto, saranno trattati i temi della condivisione, dell’importanza dell'empatia, di come trovare il coraggio nell'ammettere i propri errori. Saranno dati esempi di positività nell'utilizzo della rete e delle tecnologie digitali. A seguire i ragazzi saranno coinvolti in una esperienza interattiva tramite applicazioni digitali. Nel pomeriggio, sempre di venerdì, dalle 18 alle 20 riservato alle famiglie e aperto a tutti. Sarà messo il punto sugli aspetti critici del bullismo e sull'utilizzo della rete. Si ripercorreranno storie di bullismo.

Saranno date Informazioni utili a riconoscere il fenomeno per evitarne la minimizzazione quale atteggiamento ricorrente e pericoloso da parte della comunità e della famiglia del bullo. Nel corso dell’evento verrà proiettato il docufilm “Le Parole Nel Cuore” di Luca Pagliari che racconta la storia di Alessia, vittima di bullismo a Nuoro, e il suo lungo percorso per uscire dal labirinto. L’evento sarà introdotto da una coppia di alunni sia nella sessione del mattino che in quella del pomeriggio. Seguiranno brevissimi interventi di saluto istituzionale del dirigente dell’istituto e del presidente dei Lions. Una seconda coppia di alunni presenterà ed introdurrà il giornalista Luca Pagliari che gestirà le due sessioni.