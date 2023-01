Matteo Fallica difende Papa Francesco, lettera di solidarietà al Pontefice

PETACCIATO. Dopo l'attacco ricevuto in questi giorni, Matteo Fallica noto esponente politico del Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera a Papa Francesco.

"Era da tanto tempo che ci pensavo e in questi giorni, colpito dagli attacchi che sta subendo dall'interno della Chiesa, mi sono deciso" spiega Fallica.

"Amatissimo Papa Francesco, mi chiamo Matteo, ho 36 anni, scrivo dal Molise.

Le scrivo questa lettera semplicemente per comunicarle il mio affetto e la mia devozione, più che mai forti in questo momento di difficoltà per lei e per la Chiesa. Come cristiano vedo in lei, Santo Padre, nella sua bontà d'animo e nella sua umanità, la più alta testimonianza della fede in Cristo!

Lei, carissimo Papa Francesco, chiede spesso a noi fedeli di pregare per lei e inviarle pensieri positivi, ed è una richiesta che denota una meravigliosa umiltà. Desidero dirglielo dal profondo dell'anima: io le voglio un bene infinito e l'ammiro moltissimo!

Grazie a lei, Santo Padre, mi sono rafforzato nella fede.

Prego Iddio perché la protegga e la incoraggi a proseguire il suo magistero, che sento necessario per il rinnovamento e la credibilità della Chiesa universale.

Mi colpì molto quando una volta disse: "pregate per me che sono molto assediato".

Da allora prego ogni giorno, affinché il buon Dio l'aiuti a sopportare gli attacchi e i tradimenti e a continuare a essere il promotore instancabile dell'unità della Chiesa nell'amore e nella verità.

Vorrei che lei, Santo Padre, ricordasse sempre che in tantissimi siamo al suo fianco, saldi nella fede, con il suo volto nel cuore!

Con profonda devozione,

Matteo Fallica"

