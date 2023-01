Larino si prepara al Carnevale, le date della sfilata

LARINO. Larino non si ferma mai. Dopo il successo delle “Luminarie” che hanno portato nella città frentana più di 60mila persone, è tutto pronto per il più bel carnevale della nostra regione.

L’evento, riconosciuto come uno dei 27 Carnevali Storici d’Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quest’anno giunge alla sua 48esima edizione.

Lo annunciano gli organizzatori sulla pagina ufficiale.

«Quando cade il Carnevale? Sei settimane prima di Pasqua: le prime cinque sono di Quaresima, la sesta è Carnevale, facile fin qui! La Pasqua invece coincide con la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. Confusi eh? Lasciate stare i calendari e i conti, quando è il carnevale ve lo diciamo noi.

Il Carnevale quest'anno inizia il 5 febbraio e termina il 21, ma a Larino dura anche di più! Lo festeggiamo il 18, 19, 25 e 26 febbraio. Vi aspettiamo a Larino per un Carnevale memorabile!»

Nella giornata del 19 e 26 la manifestazione avrà inizio alle ore 11 con spettacoli di danza, di magia e i giganti di cartapesta saranno esposti per essere ammirati. Dalle 15 in poi partirà la sfilata.

Come già annunciato saranno sei i giganti di cartapesta che sfileranno lungo le vie del centro cittadino. E l'anima e il cuore pulsante del Carnevale di Larino sono i gruppi costruttori. In gara per la 48esima edizione ci saranno l’associazione Carnaval, Gioventù Frentana, I Trebbiatori, Modellarte in collaborazione con I Gatti Randagi, i Selvaggi, Miseria e Nobiltà e l’Officina dell’Arte con vari temi, dal conflitto Ucraino, la rinascita post Covid, la Maternità, il futuro globale post bellico e la Violenza sulle donne.

