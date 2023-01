La ballerina termolese Elena D'Amario nel cast di "Che Dio ci aiuti"

TERMOLI. La sua pagina Instagram è un susseguirsi di foto di Termoli, con la sua adorata nonna. Parliamo della giovane ballerina Elena D’Amario, conosciuta ai tanti per la sua partecipazione al talent show targato Maria De Filippi, Amici. La carriera di Elena è tutta in salita e, oggi, sul suo profilo ha postato una grande novità.

Da questa sera, giovedì 12 gennaio, debutterà nel cast della serie televisiva, in onda sulla rete ammiraglia della Rai, “Che Dio ci aiuti 7” con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Vestirà i panni di Luisa Monachini, sorella di suor Teresa, un’altra new entry della serie.

Queste le parole della ballerina.

“Ho imparato che nella danza l’interpretazione e muoversi secondo verità sono fondamentali ma è la prima volta che mi è capitato di farlo in una fiction! Oggi sono felice di presentarvi Luisa, il personaggio che ho impersonato in Che Dio ci aiuti.

Stasera c’è la prima puntata! Per me era tutto nuovo e mi sono trovata benissimo grazie ad un team d’eccezione. Per questo voglio ringraziare di cuore Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Fiorenza Pieri e tutto il cast per avermi accolta nella vostra famiglia e per avermi sempre aiutata. Il regista per la sensibilità e per il supporto, tutta la Produzione @luxvide @fremantleit e tutte le maestranze del set (tecnica, fotografia, sartoria, stylist, make up, parrucchieri…) per la loro indispensabile professionalità e per avermi coccolata facendomi sentire come a casa. Infine, ma non per importanza, @flaviatotilo e @chiara.natalucci per aver creduto in me”.