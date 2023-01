In Erasmus per crescere: partiti studenti e studentesse dell’Alfano

TERMOLI. Sono partiti domenica 8 gennaio in 15 accompagnati nella prima settimana dalla prof.ssa Sonia Fania, poi affidati ai tutor locali, gli studenti e le studentesse dei cinque indirizzi dell’Istituto Alfano di Termoli, selezionati da una commissione interna, che saranno a Malta fino al 5 febbraio per svolgere tirocini formativi. Oltre agli stage nei settori di preferenza indicati dai candidati (informatica, turismo, assistenza, grafica e design, marketing e comunicazione, amministrazione, ecc.), l’attività prevede l’approfondimento linguistico mediante piattaforma Europea OLS (Online Language Support), l’implementazione Ecvet, ovvero messa in trasparenza delle competenze tecnico-professionali acquisite dai partecipanti durante il tirocinio formativo e, infine, il rilascio della certificazione Europass Mobility.

Il progetto «WE ARE SMART 2022: Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 4.0» - rientra nel programma ERASMUS+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) è promosso dalla Provincia di Campobasso con il supporto del partner tecnico Re-Attiva e co-finanziato dalla Commissione Europea.

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2021-2027 (Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021). Obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea e della cittadinanza attiva.

Galleria fotografica