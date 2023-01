“Non c’è pace per il bullismo”, lezione interattiva con Luca Pagliari

TERMOLI. Una grande emozione quella vissuta ieri mattina, 13 gennaio, presso l’istituto comprensivo “Achille Pace”, che ha organizzato e promosso la manifestazione: “Non c’è pace per il bullismo”. Un evento patrocinato dal Lions club Tifernus di Termoli, durante il quale sono state affrontate tematiche legate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e all'uso consapevole delle tecnologie digitali. Destinatari i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quinte della primaria. Ospite d’onore il giornalista Luca Pagliari, storyteller, documentarista ed esperto in tematiche legate al mondo giovanile.

I ragazzi hanno seguito la storia con interesse, intervenendo in modo pertinente e raccontando esperienze e vissuti personali che hanno suscitato commozione nei presenti. In seguito gli alunni hanno partecipato ad un’accattivante esperienza interattiva, rispondendo ad un sondaggio a risposta multipla sul cyberbullismo grazie all’utilizzo di un’applicazione digitale. Le risposte dei ragazzi sono state al centro della riflessione maturata durante l’evento pomeridiano, in cui Luca Pagliari ha dialogato con docenti, famiglie ed autorità. Duplice sessione che ha visto approfondire i temi della condivisione, dell’importanza dell'empatia, di come trovare il coraggio nell'ammettere i propri errori, attraverso esempi di positività nell'utilizzo della rete e delle tecnologie digitali. Informazioni utili a riconoscere il fenomeno per evitarne la minimizzazione quale atteggiamento ricorrente e pericoloso da parte della comunità e della famiglia del bullo.

Nel corso dell’evento è stato proiettato il docufilm “Le Parole Nel Cuore” di Luca Pagliari che racconta la storia di Alessia, vittima di bullismo a Nuoro, e il suo lungo percorso per uscire dal labirinto; proiezione introdotta da una coppia di alunni sia nella sessione del mattino che in quella del pomeriggio.