Ritorna la tradizione del Sant'Antonio Abate

PETACCIATO. Una tradizione lunga 100 anni e radicata in tutti i cittadini di Petacciato che con fede e devozione, ogni anno, rinnovano il "Sant'Antonio Abate".

Un momento molto sentito poiché in passato, la "civiltà contadina" si appellava al Santo affinché proteggesse il bestiame, fonte primaria del cibo e del lavoro nei campi. All'epoca, era usanza apporre l'immaginetta del santo nelle stalle a protezione degli animali.

Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia, torna la rappresentazione del Sant’Antonio Abate. L’appuntamento è per lunedì 16 gennaio con il gruppo de "I Sant'Antonio boys".

«Quello del 16 gennaio è l'appuntamento più importante per la nostra comunità. Finalmente la rappresentazione del Sant’Antonio Abate torna dopo due anni difficili. Nell’ultimo biennio siamo stati costretti a rivedere molte delle nostre abitudini, per questa ragione oggi tornare alle nostre tradizioni è ancora più bello. È una tradizione ereditata dal Sant'Antonio di Ortona e il nostro gruppo sono da 27 anni che si organizza per mantenere viva la rappresentazione del Sant’Antonio Abate».

