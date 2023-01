“Passiamo all’altra riva” conquista anche "La Stampa"

TERMOLI. Grande e meritato spazio al nostro don Benito sul quotidiano “La Stampa”.

Una pagina a lui dedicata per l’opera “Passiamo all’altra riva”, il dialogo tra don Benito e un ex mafioso, la cui prefazione è stata scritta da Papa Francesco.

Correggere il prossimo tuo è il monito che il Papa fa, precisando che “l’altro va richiamato davanti ai suoi errori, altrimenti si diventa corresponsabili ed è omissione di soccorso”.

L’opera di don Benito cerca di entrare, con discrezione, nel terreno accidentato di chi ha praticato la violenza producendo morte e divisioni, avendo fatto della logica mafiosa il suo stile di vita. Le domande poste all’ex mafioso ed ora collaboratore di giustizia, Luigi Bonaventura, offrono ad ognuno, attraverso le sue risposte sincere e stimolanti, la possibilità di farsi un’idea di cosa significhi vivere in terre, famiglie e contesti nei quali la mafia ha sempre dominato e spadroneggiato. Ma siccome l’uomo non è il suo errore e non si può pensare che la persona non possa mai uscire dal suo passato tenebroso, ecco che si dischiude al lettore l’esperienza del cambiamento, del passaggio all’altra riva.

In ognuno di noi ci sono due sponde, ciascuno sceglie quale abitare. Il libro, oltre che documentare queste modulazioni dell’animo umano, intende anche creare, accendere una scintilla per fare antimafia, per seminare la cultura della non violenza, perché per tutti c’è sempre una possibilità di reviviscenza. Anche la fragilità umana può diventare cattedra di vita vissuta, mediante un processo di purificazione e nuova integrazione.

Galleria fotografica