Il cardinale Mario Grech incontra la comunità diocesana

TERMOLI. Prima del convegno di ieri sera a Larino, ha fatto tappa anche a Termoli il cardinale Mario Grech, segretario generale del sinodo dei Vescovi, che ha incontrato il vescovo Gianfranco De Luca assieme alla comunità diocesana sul tema: Il cammino sinodale della Chiesa universale.

Si è trattato di un importante momento di approfondimento che ha consentito di vivere con maggior consapevolezza il percorso sinodale e di indirizzare il personale contributo dei fedeli al cammino della Chiesa.

LA BIOGRAFIA

Ha compiuto gli studi primari e la scuola secondaria nel liceo di Victoria a Gozo; quelli di filosofia e teologia nel seminario di Gozo.

Dopo la sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 26 maggio 1984, ha proseguito a Roma gli studi superiori ottenendo la licenza in Utroque Iure all’Università Lateranense e il Dottorato in Diritto Canonico all'Angelicum. Tornato in patria ha esercitato il ministero presso la Cattedrale di Gozo, nel Santuario Nazionale di Tá-Pinu, ed è stato parroco nella parrocchia di Kercem. Ha ricoperto gli uffici di Vicario Giudiziale della diocesi, membro del Tribunale Metropolitano di Malta, insegnante di Diritto Canonico in Seminario e membro del Collegio dei Consultori, del Consiglio Presbiterale e di altre commissioni diocesane.

Il 26 novembre 2005 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Gozo. Incarico svolto fino al 2 ottobre 2019, data in cui è stato nominato da Papa Francesco Pro-Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi.

Ha ricevuto la Consacrazione episcopale il 22 gennaio 2006.

Il 15 settembre 2020 è stato nominato Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi.

Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020, della Diaconia dei Santi Cosma e Damiano.

È componente dei Dicasteri: per i Vescovi; per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.