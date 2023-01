A "C'è posta per te" la termolese Vanda riabbraccia il figlio dopo 18 anni

TERMOLI. “Questa è la storia di Vanda”. Inizia così il racconto, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, nel programma C’è posta per te di Maria De Filippi.

E Vanda è un'anziana donna termolese che da 18 anni non vede più suo figlio Renato.

Una storia che ha incollato tutti i telespettatori alla tv sia per capire quello che era successo sia per sapere se alla fine Renato avesse accettato di aprire la busta.

“Vanda è madre di 4 figli, tre femmine e un maschio. Rita è la donna seduta accanto a lei, accompagnata dal compagno Ivano. Wanda non vede suo figlio Renato da 18 anni” spiega la De Filippi.

“Il marito di Wanda muore quando Renato aveva 28 anni. Quando accade, Vanda si ritrova con dei debiti legati alla carrozzeria del marito. Rimane a vivere con Renato e vende una delle sue case per pagare quei debiti. Renato perde il lavoro, quindi Vanda vende la seconda casa. Restano 40 mila euro. Lei dà 10 mila euro a ciascuna delle sue figlie e mette i restanti 10 mila su un conto corrente intestato a lei e a Renato. Piano piano questo conto corrente si svuota. Fino a quel momento, era stato Renato a occuparsi anche finanziariamente della madre.

Quando i soldi spariscono dal conto, Vanda e Renato vanno a vivere a casa di Nadia, un’altra delle figlie di Vanda. C’è una discussione tra il marito di Nadia e Renato. Avevano litigato perché Renato non aveva contribuito a un prestito fatto per acquistare la macchina del marito di Nadia. Nel frattempo, Renato conosce la sua compagna e va a vivere con lei e con sua madre. Da quel momento, Vanda non ha più visto Renato. Lei non ha più cercato il figlio perché ci era rimasta male quando lui se ne è andato e non ha considerato più neanche la sua compagna, infatti, non si è recata neanche in ospedale quando lei ha partorito”.

Un racconto intenso e doloroso per una signora 82enne che ha chiesto solo di “abbracciarti per questo poco tempo che rimane”.

Dopo la consegna della posta a Renato e Giuliana, la conduttrice li fa accomodare e inizia a raccontare la storia che ha portato Vanda fin li.

Giuliana, essendosi sentita non accettata, rifiuta di incontrare la suocera anche quando la De Filippi le ricorda che al di là della busta c’e Vanda che comunque rimane la nonna di suo figlio.

Giuliana lascia lo studio e Renato, mettendo l’orgoglio da parte, apre la busta e, finalmente, dopo 18 anni, riabbraccia la mamma e la sorella.

