Il calore del Sant'Antonio scalda la serata a Petacciato

PETACCIATO. Dopo due anni di stop forzato, dovuto al Covid-19, ieri, lunedì 16 gennaio, Petacciato è tornata a vivere una magnifica serata in onore di Sant’Antonio Abate. Freddo e vento non hanno scoraggiato i petacciatesi che, per tutto il tragitto, hanno intonato i canti della tradizione.

“È stata una sensazione bellissima” dicono gli organizzatori. “C’è stata davvero tanta gente che ci ha seguito per tutto il percorso”.

Un ritorno alle origini e, soprattutto, alla normalità. Tanti gli adulti presenti ma anche molti bambini e ragazzi, ai quali questa tradizione viene tramandata per far in modo che non si perda nel tempo. Il Sant'Antonio Petacciatese ha oltre 100 anni. Una tradizione ereditata dal Sant'Antonio di Ortona e il gruppo “Sant’Antonio boys” è da oltre 27 anni che si organizza per mantenere viva la rappresentazione. Un appuntamento atteso e tanto sentito che ha dato calore a una serata ventilata. Calore che, dopo due anni, è servito a tutti per sentirsi più vicini, più amici e soprattutto più uniti.

Galleria fotografica