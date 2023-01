Le nuove generazioni e l'ambiente in Molise

TERMOLI. L’ambiente fluviale e la trota mediterranea nativa protagonisti del contest per le scuole molisane proposto dal progetto europeo Nat.Sal.Mo. ormai in dirittura d’arrivo. Scadrà il 31 gennaio, infatti, il termine per presentare i lavori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato, tra aprile 2021 e dicembre 2022, alle attività educative in aula e in campo dedicate alla biodiversità animale e vegetale e all’impatto delle attività antropiche nei contesti naturali.

Ben 642 alunni di 8 istituti comprensivi scolastici e un centro polisportivo dislocati nella regione sono stati coinvolti nei numerosi incontri svolti nelle aree di progetto, localizzate lungo i fiumi Volturno e Biferno, con un percorso educativo alla scoperta della biodiversità animale e vegetale dell’ambiente fluviale. Le alunne e gli alunni sono stati anche “ingaggiati” come ricercatori e sollecitati a valutare, tramite una scheda informativa, l’idoneità del tratto di fiume indagato ad accogliere la trota mediterranea.

Gli incontri in aula, invece, si sono svolti tramite l’ausilio di giochi, immagini e video informativi ed educativi sul valore della biodiversità che caratterizza tali ambienti. Attraverso la conoscenza del fiume come elemento del paesaggio ed ecosistema dinamico, gli studenti hanno ragionato sull’importanza della conservazione e del rispetto della natura e in particolare di una specie autoctona come la trota mediterranea, sugli effetti delle opere di modifica dell’ambiente e sull’importanza dei corretti comportamenti ecologici anche in relazione al tema del risparmio idrico.

Al termine delle attività, per stimolare e promuovere tra i più giovani una consapevolezza sulla ricchezza naturale del loro territorio, il Progetto Nat.Sal.Mo ha promosso il Contest incentrato sull’ambiente fluviale e la trota mediterranea nativa, coinvolgendo alunni e studenti a raccontarli sottoforma di articoli, poesie, disegni, foto e video.

“Il progetto ha permesso di creare nella nostra regione una nuova coscienza rispetto all'importanza di tutelare gli ecosistemi fluviali partendo dai due fiumi principali che attraversano il nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco - In particolare, i processi di partecipazione e programmazione dal basso che sono stati attivati con i due contratti di fiume in fase di firma, garantiranno la sostenibilità delle misure di conservazione applicate con il progetto permettendo la tutela non solo della trota nativa autoctona ma di tutte la biodiversità presente nei nostri fiumi”.

Nel mese di febbraio tutti i contributi verranno caricati in una sezione dedicata del sito web di progetto (https://greenproject.info/wpg/natsalmo/), mentre i lavori migliori saranno diffusi sui social media ufficiali di progetto e presentati nel corso dell’evento finale che si terrà presso l’Università del Molise nei primi giorni di marzo.

Per info: https://greenproject.info/wpg/natsalmo/

Il progetto Nat.Sal.Mo (LIFE17 NAT/IT/000547), finanziato dalla comunità europea attraverso il programma Life, coinvolge l’Università del Molise (capofila), il Comune di Oratino (CB), il Comune di Rocchetta a Volturno (IS), Legambiente, MTRG Mediterranean Trout Research Group, la Regione Molise, STUDIOGIULIANO Srl, l’istituto di Agricultural Sciences and Veterinary Medicine University of Iasi, Ion Ionescu de la Brad e “Lucian Blaga” University of Sibiu in Romania.