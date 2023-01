Verso la giornata della memoria: l'esperienza arbereshe

ven 20 gennaio 2023

PORTOCANNONE. «In occasione della Giornata della Memoria, avremo occasione e l’onore - insieme alla storica Annamaria Ragno, alla professoressa Fernanda Pugliese e alla dottoressa Emanuela Frate, nostre care amiche attive nel campo degli studi sulla lingua e cultura Arbëreshë - di rievocare una serie di eventi, tuttora poco conosciuti ai più, per cui si sono distinti lo Stato Albanese ed il suo Popolo tutto, di religione prevalentemente musulmana, durante la Seconda Guerra Mondiale: gesta eroiche che hanno consentito di iscrivere l’Albania nell’elenco dei Giusti fra le Nazioni.

Quest’ultima espressione - in verità anche un titolo onorifico - è utilizzata sin dal termine del secondo conflitto mondiale, per indicare i “non-ebrei” - individui, gruppi, enti o organizzazioni - che hanno agito, anche a rischio della propria incolumità, al solo fine di proteggere e mettere in salvo la vita “anche di un solo ebreo” dal genocidio nazista». Illustra così, l’assessore alla Cultura del comune di Portocannone, Valentina Flocco, l’evento in via di organizzazione che caratterizzerà la Giornata della Memoria, tra due venerdì, il 27 gennaio. Siamo nell'Albania degli anni '40, quando nella colonia italiana invasa dai nazisti arrivarono le brutalità dell'Olocausto…In Albania, tra il ‘39 e il ‘45 si stima che siano stati salvati oltre duemila Ebrei, su una popolazione che ne contava originariamente dieci volte meno.

Come? Accogliendoli nelle case, nascondendoli tra i propri figli, dotandoli di documenti di identità falsi e lasciapassare ad hoc, ce lo racconterà la dott.ssa Ragno. E si ritiene che molto abbia contributo la Besa, traducibile con molta approssimazione nella nostra “parola d’onore” o “rispetto della promessa”, uno dei precetti morali su cui ruota il l’intero Kanun Albanese, il Codice Etico, di matrice consuetudinaria, che spiega ancora molto del carattere dei nostri fratelli Albanesi. “Shtëpia është e Zotit dhe e mikut – La casa è di Dio e dell’Ospite”, recita un detto antico…di questo stretto legame tra l’imperativo morale dell’ospitalità’, il dovere di preservare la Vita e di come tutto ciò possa spiegare il miracolo accaduto in Albania durante l’Olocausto, di questo parlerà la professoressa Fernanda Pugliese. «Vi aspettiamo a Portocannone, per parlarne insieme, il 27 gennaio», l’invito di Valentina Flocco.

