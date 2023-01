"La Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”: studenti in udienza

LARINO. Prosegue l’azione di sensibilizzazione legalitaria, come per l’attività promossa nell'ambito del progetto Pcto "La Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”. Nell’ambito delle attività dei Pcto, 25 alunni delle classi liceali, accompagnati dalla professoressa Maria Grazia Armento, assisteranno oggi a un’udienza penale presso il Tribunale di Larino nella sede di Piazza del Popolo. Il progetto, dal titolo “La scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”, prevede infatti l’acquisizione di conoscenze e esperienze relative all’amministrazione della giustizia, anche attraverso il confronto dialettico di posizioni giuridicamente supportabili ma tra loro in contrasto.

Grazie alle convenzioni stipulate dal Liceo “F. D’Ovidio” con il Tribunale di Larino, gli studenti avranno l’opportunità di osservare “de visu” la complessa e delicata attività processuale penale. Si tratta di una esperienza importante, durante la quale gli studenti avranno modo di constatare le sostanziali differenze tra le reali dinamiche processuali e le, a volte, imprecise ricostruzioni di fatti di cronaca. Questa è sicuramente un’efficace modalità che rientra nel processo di insegnamento-apprendimento, che, partendo dalla lezione frontale, arriva alla metodologia della peer-education, per formare nei nostri studenti una coscienza identitaria e contribuire alla loro crescita di cittadini consapevoli. Al termine dell’assistenza al processo penale, Vincenzo Musacchio terrà una Lectio magistralis riguardante “I sistemi di controllo giudiziari e di polizia al Pnrr in Italia”.

