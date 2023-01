Il canto del San Sebastiano tra cattedrale e centro storico

Il canto del San Sebastiano con istituto Brigida e 'A Sartagne

TERMOLI. “Buona sera nobile gente, siamo tutti allegramente per la festa di domani che ricorre san Sebastiano”.

Ecco con il canto tradizionale del San Sebastiano si chiude il trittico dei canti popolari che cadono il mese di gennaio. Il 5 si è cantata la Pasquetta con l’arrivo dei Re Magi, il 16 “U’ Sant’Antugne” e ieri il 19 il San Sebastiano. I canti si portano in strada sempre il giorno della vigilia della festa.

Ieri probabilmente il san Sebastiano è stato il più gettonato e, infatti, noi abbiamo seguito ben 4 gruppi. Abbiamo iniziato con la novità in assoluto, 120 alunni della scuola a indirizzo musicale Maria Brigida, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che hanno iniziato sulla scalinata di piazza Duomo e poi si sono diretti per il corso Nazionale. Bellissimo e tanta emozione questa primizia messa in atto dai professori di musica della scuola, tra di loro le guest Basso Cannarsa e Gianluca De Lena.

Dopo il bel momento in Cattedrale, dove al suo interno è esposta anche la statua martirizzata di San Sebastiano, c’è stato un altro emozionante momento al centro del corso Nazionale, l’incontro e il canto tra la vecchia generazione e quella nuova. I Insieme hanno cantato il San Sebastiano in un corso pieno come le sere d’estate e la loro performance è stata applaudita da tutti. Un momento davvero fantastico.





Dopo di loro ci siamo imbattuti, con un sincronismo perfetto di orari e appuntamenti, con il gruppo storico del Terzo Millennio con aggregati ex Jervelelle. Emozionante rivedere delle rocce della vecchia guardia come Peppino Mascilongo “Ciurcille” Domenico, Luigi Soldo, Giuseppe Bucci l’ideatore e fondatore, Giuseppe Monteferrante, Lucrezia Ianieri, la famiglia Carmela, Giacinto e Marco alla voce. Anche per loro tanti applausi e consensi.

Per ultimi, ma solo per tempistiche, arrivano in piazza con addirittura l’affitto di una circolare, il numerosissimo e molto colorato e costumi realistici gruppo da “Sartagne” ideato da Vinx al secolo Vincenzo Sciarretta con degli affiliati nuovi, “I Quatrere”.

Molto bella e figurativa la loro esibizione del martirio di san Sebastiano, i centurioni elegantissimi, come anche l’imperatore (Simone) e Vincenzo, alla voce, Domezio e molti altri agli strumenti, l’avvocato Asiatico e il Cobra Marino De Filippis bomber di calcio nostrano. Con loro si sono chiusi gli interventi canori per il centro termolese a rinverdire sempre più una tradizione che, come abbiamo visto, non morirà perché già sono pronte le nuove generazioni, grazie anche all’impegno delle scuole termolesi.

Galleria fotografica