Gli scatti di Pierino Di Tonno a Gina Lollobrigida

MONTORIO NEI FRENTANI. L'Italia e il mondo del cinema piangono e ricordano con affetto Gina Lollobrigida, venuta a mancare all'età di 95 anni. Una carriera densa di successi, star del grande schermo, un'icona per tante donne, artista internazionale che ha portato in alto il nome dell'Italia in ogni continente e rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono raccontare la storia del cinema.

Tra gli scatti più belli dedicati a Gina Lollobrigida, e ne valorizzano la sua bellezza e il suo talento, spiccano quelli realizzati da Pierino Di Tonno, fotografo internazionale originario di Montorio nei Frentani scomparso di recente. Le foto di Gina Lollobrigida fanno parte della collezione che il Comune molisano ha acquisito ed esposto nel museo del paese. Si tratta di scatti magnifici dedicati alla "little Italy", che tutti possono osservare apprezzando le qualità dell'attrice scomparsa e la professionalità del fotografo che ha vissuto a Montreal e ha girato il jet set incontrando gli artisti più famosi. Il sindaco di Montorio nei Frentani, Nino Ponte, ha voluto sottolineare questo particolare per ricordare Gina Lollobrigida e, al contempo, evidenziare l'importanza della collezione presente nel piccolo centro e aperta a tutti coloro che vogliono visitarla perché dagli scatti di Pierino Di Tonno si può raccontare la storia del cinema con amore, passione ed esperienza.

