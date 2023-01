Rinviato il ricordo dell'artista Adolfo Stinziani

LARINO. La comunità frentana non dimentica chi ha vissuto per promuovere il territorio, attraverso le forme di arte più belle. Stasera, dalle 17.30, cerimonia pubblica organizzata dall’amministrazione Puchetti d’intesa coi familiari per ricordare ancora una volta, a distanza di pochi mesi dalla sua morte, il poliedrico artista, poeta e scrittore Adolfo Stinziani. Per ricordare l’uomo e la sua arte che dagli strumenti tipici del restauro passando per i pennelli e fino alla penna ha saputo regalare emozioni, descrivere mondi e percorsi partendo sempre e però dalla sua amata e mai rinnegata Larino.

L’appuntamento è nella Sala Freda, dove moderati dall’assessore Iolanda Giusti e dalla sorella Ida Stinziani sono in programma alcuni interventi di illustri ospiti ed amici di Adolfo che tracceranno ai presenti la sua figura di artista. Una cerimonia semplice come era semplice l’amico Adolfo che, lo ricordiamo ancora una volta, era diventato il nostro primo estimatore e poi nostro collaboratore di fiducia per tutto quello che di arte lui produceva o, semplicemente, amava raccontare. Al termine della cerimonia, la stele, opera dell’artista larinese Valeria Vitulli, su cui è incisa la poesia che Adolfo ha dedicato alla sua Larino sarà affissa nell’atrio principale di ingresso del Palazzo Ducale a riprova di come l’amministrazione, come del resto più volte affermato dal sindaco Puchetti, ha intenzione di celebrare l’artista e di farlo ricordare.

Galleria fotografica