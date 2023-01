Jamme Bbelle: rinviato lo spettacolo "Luigino Cintalarga"

CASACALENDA. Maltempo, rinviato lo spettacolo di Jamme Bbelle in programma a Casacalenda. A causa delle cattive condizioni meteo, la commedia Luigino Cintalarga - in programma alle 18 presso il teatro K di Casacalenda - è stata rinviata. Gli organizzatori del Festival Jamme Bbelle si scusano per il disagio, ben consapevoli però che la sicurezza viene prima di ogni cosa. Nel più breve tempo possibile verrà comunicata la nuova data dello spettacolo.