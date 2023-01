Condivisione, accoglienza e progetti: le donne del centro sociale

GUGLIONESI. Il centro sociale di Palazzo Massa, inaugurato il 30 dicembre scorso, è tornato al centro della vita sociale e aggregativa di Guglionesi, il tutto a meno di un mese dalla riapertura.

Le intenzioni dell’amministrazione comunale di dare di nuovo vita ad un punto di incontro in grado di valorizzare la vita sociale, culturale e ricreativa del paese sono presto diventate realtà.

Un’ulteriore conferma di tutto ciò è ravvisabile nell’impegno del gruppo di signore dell’Anteas che, attraverso le loro numerose attività, hanno trasformato Palazzo Massa in un luogo accogliente, punto di partenza di diverse iniziative che hanno lo scopo di coinvolgere la comunità e valorizzare le potenzialità locali, oltre al bellissimo centro storico nel quale sorge Palazzo Massa.

Un gruppo di donne che hanno a cuore la crescita del territorio, che si riuniscono periodicamente mettendo a disposizione anche mezzi propri per i lavori e i progetti portati avanti. Una vera e propria fucina di idee in grado di organizzare diverse iniziative dedicate alla comunità: “L’obiettivo è quello di coinvolgere altre persone, confrontare idee e progetti e fornire una serie di servizi alla comunità. Sarebbe bello creare un info point per i turisti attivo tutto l’anno, formare operatori turistici, organizzare corsi di lingue, coinvolgere i giovani in attività che possano creare anche scambi generazionali attraverso attività e tradizioni che si stanno perdendo. L’intenzione è quella di contribuire alla crescita della comunità e dare anche supporto alle iniziative già in essere”.

La prossima iniziativa sarà dedicata alla giornata di San Valentino, con allestimenti e addobbi a tema che abbelliranno il centro storico con lo scopo di conferire ancora maggiore visibilità al centro sociale.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Carmela Minchillo – era quello di restituire alla popolazione un luogo aggregativo, volevamo dare qualcosa alla cittadinanza, ma adesso mi piace affermare che in realtà sono queste signore a dare qualcosa a noi e alla comunità attraverso il loro impegno e il loro lavoro. Sono un vulcano di idee, hanno già organizzato un evento per San Valentino e stanno progettando qualcosa per il Carnevale. Queste signore costituiscono una vera e propria risorsa, sono la testimonianza del fatto che insieme si può crescere e restituire qualcosa alla comunità”.

Il centro sociale si pone quindi come un luogo fondamentale per il territorio, un posto in grado di coinvolgere non solo gli uomini, ma anche i giovani e le donne che hanno a cuore la crescita di Guglionesi.

