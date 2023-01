I giornalisti celebrano il patrono San Francesco di Sales

CAMPOBASSO. Festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’Unione Cattolica della Stampa Italiana del Molise, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Molise e con il Patrocinio del Comune di Campobasso, in prossimità della data celebrativa del Santo patrono dei giornalisti e scrittori (24 gennaio), promuove l’annuale appuntamento di formazione, attualità e approfondimento attorno al suo pensiero.

Proclamato patrono cento anni fa da papa Pio XI, San Francesco di Sales acquisì meriti sul campo e intraprendenza nei confronti della carta stampata che gli valgono tale riconoscimento: il santo vescovo di Ginevra, confrontandosi con una diocesi rapita dall’entusiasmo per la riforma Calvinista, operò una straordinaria opera di predicazione attraverso la stampa di piccoli opuscoli affissi per i muri delle città e distribuiti sotto gli usci delle case. Mercoledì 25 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 13:30, nella Sala Alphaville, in via Muricchio, 1 a Campobasso, avrà luogo l’evento celebrativo e di formazione con l’attribuzione di 4 crediti formativi previa iscrizione sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

La formazione giornalistica sarà preceduta dalla Santa Messa presieduta dal don Mimì Fazioli, vicario della Diocesi di Trivento e neo consulente ecclesiastico di UCSI Molise, concelebrata dai presbiteri giornalisti e relatori presenti. Il tema della giornata “I nuovi e imprevedibili orizzonti della comunicazione” trae spunto dalla lettera apostolica “Totum amoris est” del Santo Padre Francesco nel IV centenario della morte di san Francesco di Sales (28 dicembre 1622). A introdurre lo spazio dedicato alla formazione, saranno Vincenzo Cimino, Presidente OdG Molise, Don Domenicantonio Fazioli, Consulente Ecclesiastico UCSI Molise e Rita D’Addona, Presidente UCSI Molise. Tra i principali relatori vi è la straordinaria partecipazione dello scrittore e vaticanista de il Fatto Quotidiano Francesco Antonio Grana, del teologo e giornalista Don Antonio Mastantuono, del giornalista e Segretario generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di san Giovanni Rotondo padre Luciano Lotti, e del fotoreporter fra Umberto Panipucci.

A moderare gli interventi, la giornalista Anna Chiara Valle, vaticanista di Famiglia Cristiana, sul valore della comunicazione che passa per l’essenzialità, a partire dal tema della giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2023 di papa Francesco “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15)” che sarà diffuso dalla Sala Stampa Vaticana – come ogni anno – il 24 gennaio. Francesco di Sales, annota papa Francesco, ci invita a uscire da una preoccupazione eccessiva per noi stessi …e a chiederci quali sono i bisogni concreti e le attese spirituali del nostro popolo.

Iscrizione e prenotazione su www.formazionegiornalisti.it; info: moliseucsi@gmail.com.

